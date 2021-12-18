Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta kazanamadı.



⭕1-1 Karagümrük

❌1-2 Fenerbahçe

⭕0-0 Yeni Malatyaspor

⭕2-2 Altay

❌0-1 Sivasspor

⭕1-1 Başakşehir pic.twitter.com/Z9KUrVLtfV



— Sporx (@sporx) December 18, 2021

GALATASARAY 11'İNDE 3 FARKLI İSİM

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TEK DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY DAHA ETKİLİ BAŞLADI

OKAKA'DAN RÖVEŞATA GOLÜ

DIAGNE NET POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

DIAGNE YİNE FIRSATI ÇAĞIRDI

G.SARAY İKİNCİ 45'E ETKİLİ BAŞLADI

MBAYE DIAGNE SAKATLANDI

ORTA SAHALAR OYUNDAN DÜŞTÜ

BİTMEK ÜZEREYKEN MUHAMMED ATTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Başakşehir'i öne geçiren golü 20. dakikada röveşatayla Stefano Okaka attı. Galatasaray ise 88. dakikada Mustafa Muhammed ile skoru eşitledi.Başakşehir'de Leo Duarte 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.Ligde son 6 maçını kazanamayan ve bu süreçte 4. beraberliğini alan Galatasaray, puanını 24 yaptı ancak lider Trabzonspor ile fark 18'e yükseldi. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturduğu son 8 maçta yenilmeyen ve 2. beraberliğini alan Başakşehir ise puanını 29'a yükseltti.Galatasaray, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren kaleci Fernando Muslera ve savunma oyuncusu Christian Luyindama kadroda yer almazken, Taylan Antalyalı ise yedeğe çekildi. Medipol Başakşehir karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine İsmail Çipe, sakatlığı geçen Marcao Teixeira ile Olimpiu Morutan forma giydi.Galatasaray maça İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne ile çıktı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Taylan Antalyalı'nın yanı sıra Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu yer aldı.Galatasaray'da cezası nedeniyle takımın başında yer alamayan teknik direktör Fatih Terim'in yerine yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan maçta görev yaptı.Medipol Başakşehir ise son maçına göre Galatasaray karşısına kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.Turuncu-lacivertli takımda teknik direktör Emre Belözoğlu, geçen hafta Kasımpaşa ile oynadıkları maçta ilk 11'de görev alan Deniz Türüç'ü yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcunun yerine Tolga Ciğerci'ye formayı verdi.Medipol Başakşehir, Galatasaray maçına Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Youssuf Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Edin Visca, Tolga Ciğerci, Nacer Chadli ve Stefano Okaka 11'i ile başladı.Galatasaray, mücadeleye topa daha çok sahip olarak başladı. Başakşehir ise aldığı toplarla uzun çıkmak yerine savunmadan paslarla çıkmaya çalıştı. İlk dakikalarda iki takım da pas organizasyonunu iyi yaparken Galatasaray daha baskılı görünen taraf oldu.Mücadelede gol perdesini Başakşehir'den Stefano Okaka açtı.Savunmadan gönderilen uzun pasta sol kanatta topla buluşan Chadli topu Hasan Ali'ye aktardı. Hasan Ali'nin ceza sahası yayından sağ ayağı ile yaptığı etkisiz vuruşu Stefano Okaka penaltı noktasında topu kontrol edip yaptığı şık röveşata vuruşunda topu köşeden ağlarla buluşturdu.Galatasaraylı futbolcular, gol öncesinde Stefano Okaka'nın Marcao'ya faul yaptığı gerekçesiyle uzun süre itiraz etti ancak sonuç değişmedi.Galatasaray, 0-1'den sonra daha etkili ve baskılı bir oyun oynamaya başladı. Başakşehir kalesinde pozisyonlar bulmaya başlayan Galatasaray, 33. dakikada Diagne ile skoru eşitlemeye çok yaklaştı. Başakşehir kalecisi Muhammed'in yoğun pres sonrası verdiği hatalı pasında Morutan bekletmeden topu Mbaye Diagne'ye aktardı. Diagne ceza sahasında topu kontrol etti ancak yerden etkili bir vuruş yapamadı ve top kaleci Muhammed'de kaldı.Galatasaray, 41. dakikada Mbaye Diagne ile bir kez daha gole çok yaklaştı.Sol kanatta topla ilerleyen Kerem'in ceza sahasına gönderdiği ara pasında Mbaye Diagne vucüt çalımı ile Ndayishimiye'den sıyrılıp kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldı. Senegalli santrfor, topu kontrol ettikten sonra yere çarptırarak yaptığı vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.Galatasaray, ilk yarının kalan bölümünde de beraberlik için bastırsa da skorbordu değiştiremedi ve ilk yarı 1-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.Galatasaray, ikinci yarıya da etkili başladı ve oyunu Başakşehir yarı alanına yıktı. Başakşehir'in teknik patronu Emre Belözoğlu, bu görüntü üzerine 53. dakikada iki değişiklik yaptı. Chadli yerine Gulbrandsen, Ömer Ali yerine Caiçara oyuna dahil oldu.Galatasaray, çok adamla Başakşehir kalesine yüklenip eşitlik golü ararken konuk ekip ise ani ataklarla Galatasaray savunmasını eksik yakalamaya başladı. Ancak, iki takım da final paslarında ya da şutlarda isabet sağlamakta güçlük çekti.Galatasaray'da Mbaye Diagne 64. dakikada sakatlandı ve doğrudan soyunma odasına gitti. Diagne'nin yerine Mustafa Muhammed, Feghouli yerine Halil, Van Aanholt yerineyse Ömer Bayram oyuna dahil oldu.70. dakikadan sonra oyunda orta sahalar hızlı geçilmeye başlandı. Mücadelenin temposu yükselirken Galatasaray, ceza sahası dışı şutlarla Başakşehir savunmasını aşmaya çalıştı.Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci yerine Aleksic'i oyuna alarak orta sahasını güçlendirmek istedi. Sakatlanan Hasan Ali yerineyse Lucas Lima oyuna dahil oldu.Galatasaray, baskısını sürdürürken Başakşehir ise direkt toplarla Okaka'yı bulup, Okaka'nın servis yaptığı toplarla hızlı hücum kovaladı.Galatasaray'da son bölümde Kerem yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.Galatasaray maçın son bölümünde skoru eşitlemek için tüm riskleri aldı ve Mustafa Muhammed'in kafa golüyle 88'de skoru eşitledi. Kullanılan kornerde, 3 oyuncuya rağmen ön direkte Muhammed'in yaptığı kafa vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu ve Mısırlı oyuncu bu sezon ligdeki 5. golünü attı.Başakşehir'de Leo Duarte hakemin faul düdüğü sonrası topa vurduğu için 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.Mücadelenin son bölümünde başka gol olmadı ve iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.24. dakikada hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Diagne'nin arka direğe plase şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.32. dakikada Muhammed Şengezer'in kısa düşen topunda Morutan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin müsait durumda şutunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.41. dakikada Kerem'in derinlemesine pasında altıpas önünde müsait durumda topla buluşan Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.60. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından şutunda, savunmaya çarpan top üstten az farkla kornere çıktı.69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayının hemen gerisinden şutunda, top üstten dışarı gitti.76. dakikada solda topla buluşan ve rakiplerinden sıyrılarak kaleyi karşısına alan Halil'in yay üzerinden şutunda, top üstten auta çıktı.82. dakikada soldan ceza sahasına giren Cicaldau'nun yerden pasında Marcao'nun şutunda, top auta gitti.: Nef: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil: İsmail Çipe, Yedlin (Dk. 65 Oğulcan Çağlayan), Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 65 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli (Dk. 66 Halil Dervişoğlu), Morutan, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Babel), Diagne (Dk. 65 Mustafa Muhammed): Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 52 Caicara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 78 Lima), Tolga Ciğerci (Dk. 78 Aleksic), Visca (Dk. 90+7 Epureanu), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Chadli (Dk. 52 Gulbrandsen), Okaka: Dk. 20 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 88 Mustafa Muhammed (Galatasaray): Dk. 90+4 Duarte (Medipol Başakşehir): Dk. 21 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 23 Marcao, Dk. 30 Yedlin, Dk. 90+6 Cicaldau, Dk. 90+6 Babel (Galatasaray), Dk. 35 Chadli, Dk. 87 Ndayishimiye, Dk. 90+1 Gulbrandsen, Dk. 90+9 Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir)