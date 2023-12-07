Galatasaray Ekmas yeni transferini açıkladı

Galatasaray Ekmas, Slovenyalı oyun kurucu Klemen Prepelic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray Ekmas yeni transferini açıkladı
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07 Aralık 2023 21:09
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Slovenyalı oyun kurucu Klemen Prepelic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 191 cm boyundaki şutör oyun kurucu ile 2024-25 sezonu opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Klemen Prepelic, 2020 yılından itibaren 3 sezon boyunca Valencia forması ile THY Avrupa Ligi'nde yer aldı ve sezon başında ülkesinin takımlarından Cedevita Olimpija'ya transfer oldu. 31 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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