Galatasaray Ekmas yeni transferini açıkladı

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Slovenyalı oyun kurucu Klemen Prepelic'i kadrosuna kattığını duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 191 cm boyundaki şutör oyun kurucu ile 2024-25 sezonu opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.



Klemen Prepelic, 2020 yılından itibaren 3 sezon boyunca Valencia forması ile THY Avrupa Ligi'nde yer aldı ve sezon başında ülkesinin takımlarından Cedevita Olimpija'ya transfer oldu. 31 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.





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