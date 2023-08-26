Galatasaray'dan sürpriz transfer görüşmesi!

Galatasaray'ın, Standart Liege'in genç yeteneği Amine Benfriha'yı transfer etmek için görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Fransız basınında çıkan iddialara göre 17 yaşındaki santraforun menajerleri İstanbul'da.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan sürpriz transfer görüşmesi!
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26 Ağustos 2023 14:43
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasarayi geleceğe dönük önemli bir hamleye imza atmak için girişimlerine devam ediyor.

Sarı kırmızılıların, Standart Liege'in genç yeteneği Amine Benfriha'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

MENAJERLERİ GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜYOR

Fransız basınına göre; Belçika takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 17 yaşındaki santrafor, Galatasaray'ın dikkatini çekti. Benfriha'nın menajerlerinin sarı kırmızılı yöneticilerle görüşmek için şu anda Türkiye'de bulunduğu belirtildi.

ÖNCE ALTYAPI SONRA A TAKIM

Haberde Galatasaray'ın projesinin oyuncu için cazip olduğu ifade edilirken, futbolcunun bir süre altyapıda forma giyeceği ve gelecekte A takıma katılacağı ileri sürüldü.

 GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖSTERİLİYOR

Cezayir asıllı Belçika vatandaşı olan ve geleceğin yükselen yıldızı olarak gösterilen Benfriha, futbola Mechelen altyapısında başladıktan sonra Standart Liege altyapısına transfer oldu. Genç yetenek bu sezon 19 yaş altı takımında 2 maçta forma giydi ve toplam 95 dakika sahada kaldı.



AMİNE BENFRİHA KİMDİR?

22 Aralık 2005 tarihinde Belçika'da doğdu. Futbola KV Mechelen altyapısında başlayan 17 yaşındaki santrfor daha sonra Standard Liege altyapısında transfer oldu. Cezayir asıllı Belçikalı genç futbolcu bu sezon 19 yaş altı takımında 2 maçta forma giydi ve toplam 95 dakika sahada kaldı.  

 
 

 

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