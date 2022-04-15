Galatasaray'dan Schar hamlesi

Galatasaray'ın Newcastle United ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fabian Schar ile ilgilendiği iddia edildi.

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Galatasaray'dan Schar hamlesi
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15 Nisan 2022 10:40
İngiliz basınından Galatasaray için bir iddia ortaya atıldı. Sarı Kırmızılılar'ın Newcastle United'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İsviçreli stoper Fabian Schar'la ilgilendiği yazıldı.

Ada basınına yansıyan haberlerde Galatasaray ile birlikte Lille ve Alman temsilcisi Mönchengladbach'ın da tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Sezon sonu bonservisini eline alacak olan Schar'ın ekonomik anlamda sıkıntılı olan Galatasaray için bulunmaz fırsat olduğu kaydedildi.
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