Galatasaray'dan KAP'a bedelli sermaye açıklaması!

Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin SPK tarafından onaylandığını açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan KAP'a bedelli sermaye açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2024 17:20
Son güncelleme 27 Aralık 2024 17:32
Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin SPK tarafından onaylandığını açıkladı.

Kulüpten KAP'a bildirilen açıklamada, "Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır." denildi.

BÜTÜN PARA BANKALAR BİRLİĞİ'NE

Öte yandan Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray bu anlaşma sonrası elde edilecek gelire dokunulmayacak.

Önceliğini Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmaya veren sarı-kırmızılı kulüp, bu gelirin bir kuruşunu dahi transfere veya başka bir harcamaya kullanmadan direkt olarak Bankalar Birliği'nden çıkmaya kullanacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery