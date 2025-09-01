Galatasaray'dan İspanya'ya gidiyor: Efe Akman

Galatasaray forması giyen Efe Akman, İspanya'dan Andorra ile anlaştı.

calendar 01 Eylül 2025 12:06
Haber: DHA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra ile resmi olarak anlaşma sağladı.

Bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde İspanya'ya gidecek olan 19 yaşındaki genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Efe Akman, sarı-kırmızılıların A takımında 11 maçta forma şansı buldu.

