Galatasaray'dan İspanya'ya gidiyor: Efe Akman

Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra ile resmi olarak anlaşma sağladı.
Bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde İspanya'ya gidecek olan 19 yaşındaki genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Efe Akman, sarı-kırmızılıların A takımında 11 maçta forma şansı buldu.
