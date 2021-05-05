Galatasaray'dan Florya'da tam kapanma

Şampiyonun belli olmasına üç hafta kala, Galatasaray-Beşiktaş derbisi ligin şampiyonunu büyük ölçüde tayin edecek. Sarı kırmızılılar, lider Kartal'ın altı puan gerisinde olmasına rağmen umudunu son düdüğe kadar sürdürmek için bütün maçlarını kazanmayı hedefliyor.Bu kritik mücadeleyi kazanmak isteyen Cimbom'da Fatih Terim özel tedbirler almaya hazırlanıyor. Oyuncularına dinlenmeleri ve kafalarını toparlamaları için bir gün izin veren tecrübeli teknik adam bugün yapılacak antrenmanla beraber haftayı nasıl geçireceklerini takımına anlatacak.Beşiktaş analizini tamamlayan Terim, rakibin hem takım olarak hem de bireysel eşleşmelerdeki isimlerinin eksi ve artı yönlerini öğrencilerine ezberletecek.Tecrübeli hoca, her oyuncunun kendisini oynayacakmış gibi hazır tutmalarını isteyecek. Florya'da derbiye kadar başka herhangi bir konu gündemde olmayacak. Sadece maça konsantre olunacak ve galibiyet dışındaki ihtimaller konuşulmayacak. Ayrıca idmanlardan sonra önemli haller dışında dışarıda vakit geçirilmemesi konusunda ikazda bulunulacak.