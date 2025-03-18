Galatasaray'dan Fenerbahçe için şikayet dilekçesi!

Galatasaray, Fenerbahçe - Samsunspor maçının bitiş düdüğü sonrası yaşanan olaylar için harekete geçiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından yaşanan olaylar için TFF'ye başvuracak.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu olay için şikayet dilekçesi hazırladı.
NELER OLMUŞTU?
Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola, tartışma yaşadı.
İki takım futbolcuları araya girdi ve tartışmanın büyümesine engel oldu.
Tartışmanın ardından güvenlik güçleri de sahaya girdi ve önlem aldı.
Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından yaşanan olaylar için TFF'ye başvuracak.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu olay için şikayet dilekçesi hazırladı.
NELER OLMUŞTU?
Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola, tartışma yaşadı.
İki takım futbolcuları araya girdi ve tartışmanın büyümesine engel oldu.
Tartışmanın ardından güvenlik güçleri de sahaya girdi ve önlem aldı.