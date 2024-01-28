Galatasaray'dan devrede dev satışlar!

Galatasaray, son 10 sezonda devre arasında gönderdiği oyunculardan elde ettiği rakamlarla dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan devrede dev satışlar!
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28 Ocak 2024 12:47
Türk futbol tarihinin bonservis rekoruyla Sacha Boey'i 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, son 10 sezonun ara transfer döneminin satış+kiralama gelirlerinde rakip tanımıyor.

6 farklı ülkeye 12 oyuncu gönderen sarı-kırmızılı takımın son satışla birlikte kasasına giren miktar 84.5 milyon Euro'yu buldu. 37.8 milyon Euro'da kalan en yakın takipçisi Beşiktaş'a tam 46.6 milyon Euro'luk fark attı.

Dört Büyükler'in ocak döneminde sattığı futbolculara bakıldığında ise cebe giren toplam 113.6 milyon Euro'nun yüzde 74'ü Galatasaray'a gitti. Sacha Boey'in (30 milyon Euro) zirveye oturduğu listede Badou Ndiaye 16 milyon Euro ile ikinci sıraya geriledi.

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