Galatasaray'dan derbi talebi: 'Aynısını istiyoruz'

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, şartlarını belirledi. Rams Park Stadı'nda uygulanan yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra çift sıra polis koruması, üst düzey arama ve özellikle de yabancı hakem, Ülker Stadı'nda sarı-kırmızılı kulübün olmazsa olmazları.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan derbi talebi: 'Aynısını istiyoruz'
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09 Mart 2025 13:17
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'ın bazı talepleri var...

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda grubunu lider bitirdiği için ev sahibi konumunda. Tek maç eleme usulüyle yapılacak karşılaşma 1, 2 veya 3 Nisan'da olacak. Henüz tarih netleşmedi, ancak Galatasaray şimdiden şartlarını belirledi. Ligdeki derbide sarı-kırmızılı taraftarlar, sıkı bir aramadan geçirilerek stada girmişti.

'HASSASİYET GÖSTERİLMELİ'

Rams Park'taki 10 bin güvenlik personeli tribünlerin önünde çift taraflı koridor oluşturarak saha içi güvenliği sağlamıştı. Ayrıca bitiş düdüğüyle saha içine giren polis sarı-lacivertli takıma sıkı koruma uygulamıştı. Galatasaray, Kadıköy'de de benzer güvenlik hassasiyetinin olmasında ısrarcı.

HACIOSMANOĞLU'NA TEPKI

Ligdeki derbiyi Vincic'in yönetmesiyle başlayan uygulamanın devam etmesi Galatasaray yönetiminin olmazsa olmazı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "O uygulama bir kereliğine yapıldı" sözüne tepki gösterilirken, Kadıköy'de yabancı hakem olmadan adaletin sağlanmayacağı düşünülüyor.  

 

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