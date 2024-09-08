Galatasaray'dan bu kez sağ kanat atağı!

Yeni sezonda sistem değişikliğine gitmeye hazırlanan Galatasaray'dan bir flaş hamle daha geldi.Haluk Yürekli'nin haberine göre; sarı kırmızılı takım, sol kanat için Nicola Zalewski'yi düşünürken, orta sahanın sağına da Frankfurt'tan Junior Dina Ebimbe'yi gözüne kestirdi.Galatasaray yönetimi, yapılan transfer toplantısında oyuncu için fikir birliğine vardı ve temaslar başladı.Okan Buruk'un onay verdiği transferi kısa süre içinde bitmek için yoğun mesai harcıyor.23 yaşındaki oyuncu, sol kanat ve orta saha olarak da görev yapabiliyor. Frankfurt'un 2023 yılında PSG'den transfer ettiği başarılı oyuncu, Alman ekibinde 73 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi.