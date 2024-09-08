Galatasaray'dan bu kez sağ kanat atağı!

Victor Osimhen transferi sonrası 3-5-2 sistemine geçmeyi düşünen Galatasaray, orta sahanın sağında forma giyen Frankfurtlu Junior Dina Ebimbe için çalışma başlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan bu kez sağ kanat atağı!
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08 Eylül 2024 22:20
Yeni sezonda sistem değişikliğine gitmeye hazırlanan Galatasaray'dan bir flaş hamle daha geldi.

Haluk Yürekli'nin haberine göre; sarı kırmızılı takım, sol kanat için Nicola Zalewski'yi düşünürken, orta sahanın sağına da Frankfurt'tan Junior Dina Ebimbe'yi gözüne kestirdi.

İLK TEMAS SAĞLANDI

Galatasaray yönetimi, yapılan transfer toplantısında oyuncu için fikir birliğine vardı ve temaslar başladı.

Okan Buruk'un onay verdiği transferi kısa süre içinde bitmek için yoğun mesai harcıyor.

ORTA SAHA VE SOL KANATTA DA OYNUYOR

23 yaşındaki oyuncu, sol kanat ve orta saha olarak da görev yapabiliyor. Frankfurt'un 2023 yılında PSG'den transfer ettiği başarılı oyuncu, Alman ekibinde 73 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 

 
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