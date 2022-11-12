Galatasaray'dan Başakşehir'e 'mavi tik' göndermesi

Galatasaray Kulübü, 7-0'lık galibiyetin ardından Medipol Başakşehir ile ilgili paylaşımlar yaptı.Sarı-kırmızılılar ilk paylaşımında "M. Başakşehir FK, bu skorla birlikte 8 yıllık kulüp tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu..." ifadelerini kullandı.Twitter'dan İngilizce hesabından da paylaşım yapan Galatasaray Kulübü "Twitter Blue'nun yeni mavi tik güncellemesine bakın." sözlerle Başakşehir'e göndermede bulundu. Mavi tikli kısım, 7 ile değiştirildi.