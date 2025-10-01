Galatasaray'dan 'Avrupa Fatihi' paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'dan bir paylaşım daha geldi.
Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray kadrosunun fotoğrafını paylaşarak, 'Avrupa Fatihi' notu düştü.
Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray kadrosunun fotoğrafını paylaşarak, 'Avrupa Fatihi' notu düştü.
Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa sürede binlerce beğeni topladı.
🟡🔴Galatasaray'ın paylaşımı: "Avrupa Fatihi" https://t.co/i9rwJguJdS
— Sporx (@sporx) October 1, 2025