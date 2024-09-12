Galatasaray'da Zalewski sarmalı

Roma ile Galatasaray arasındaki Zalewski görüşmeleri, iki kulübün anlaşamaması sebebiyle durdu. Habere göre; Galatasaray, Roma'nın 10 milyon euro'luk talebine karşın 5-6 milyon euro artı bonus önerdi.

Galatasaray Yönetimi, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'nin transferini tamamlamak için İtalya'ya gitmişti. Sarı kırmızılı takım, transferi henüz tamamlayamadı.Di Marzio'da yer alan habere göre; Nicola Zalewski, Roma'da kalmaya karar verdi. Polonyalı oyuncu, Galatasaray'ın yaptığı iyi teklife rağmen takımdan ayrılmama kararı aldı.Bununla birlikte haberde, Galatasaray'ın Zalewski ve menajerini ikna etmeye çalıştığı ve teklifi revize ederek yükselttiği ifade edildi.Öte yandan Corriere dello Sport'un haberine göre;Galatasaray, oyuncunun bu cevabı sonrası alternatif isimlere yöneldi.Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicola Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.