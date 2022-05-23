Galatasaray'da yeniden Igor Tudor sesleri!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve getirilen Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini koruyor.



Hem Dursun Özbek hem de Eşref Hamamcıoğlu'nun İspanyol hocayla yola devam etmesi beklenmezken, sarı-kırmızılıların adı Okan Buruk ve Fatih Terim ile anılıyordu.



İki başkan adayı da teknik direktör arayışlarını sürdürürken, Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Sky Sport'un haberine göre, Verona'dan ayrılmayı planlayan Igor Tudor'un tekrar sarı kırmızılı kulübün başına geçebileceği iddia edildi.



Galatasaray'da 2017 yılında görev yapan başarılı teknik adamın ismi Bologna ile anılsa da İtalya'dan ayrılmak isterse Türkiye'yi bir seçenek olarak görebileceği ve tekrar sarı-kırmızılı kulübün başına geçebileceği ifade edildi.



SENSIBILE'DEN HAMLE



Öte yandan İtalyan basınında yer alan habere göre ise Galatasaray sportif direktörü Sensibile'nin yakın ilişkisi bulunan Igor Tudor'u Galatasaray'ın başına getirmek için yeni yönetimle görüşeceği öne sürüldü.



Igor Tudor, 2016/2017 sezonunda Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde Galatasaray'ı çalıştırmıştı.



2017/18 sezonunda Dursun Özbek'in başkanlık seçimini Mustafa Cengiz'e kaybetmesinin ardından Tudor'un görevine son verilmiş ve takımın başına Fatih Terim getirilmişti.



Hırvat teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 34 maçta 1.79 puan ortamalası tutturmuştu.





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