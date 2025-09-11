Galatasaray'da yeni transferler için karar!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo'yu, Eyüpspor maçında ilk 11'de başlatmayı planlıyor.

calendar 11 Eylül 2025 08:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de çok iyi başlayarak milli araya 4'te 4'le zirvede giren Galatasaray, daha da güçlendirdiği kadrosuyla yoluna aynı hızda devam etmeyi planlıyor.

18 Eylül'de Şampiyonlar Ligi serüvenine de start verecek olan sarı-kırmızılı takımda akıllarda şimdiden Eintracht Frankfurt sınavı var. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibine karşı deplasmanda oynayacağı bu kritik maçın provasını ligdeki Eyüpspor mücadelesinde yapacak. Hazırlıklarını tamamlayan teknik direktör Okan Buruk, yeni oyuncularını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda test edecek.

YENİ İSİMLER SAHADA


Takıma yeni katılan Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan, sarı- kırmızılı formayla ilk kez sahne alacak. Bir diğer yeni transfer Wilfried Singo da 11'de şans bulacak. NEOM'a transferi gerçekleşmeyen ve yaşanan krize önceki gün yayınladığı özür mesajıyla son veren Barış Alper Yılmaz ise Osimhen'in yokluğunda forvette görev yapacak. Bu isimlerin Eyüp maçında sergileyeceği performansa göre Frankfurt kadrosu belli olacak.

BARIŞ ALPER DÖNÜYOR

Suudi ekibi NEOM'a transfer olmak isteyen ve 5 gün idmana çıkmayarak son iki karşılaşmada kadroya alınmayan Barış Alper Yılmaz, geri dönüyor. Eyüpspor karşısında forvette görev alması beklenen milli futbolcu, gollerine kaldığı yerden devam ederek taraftarla barışmayı hedefliyor. Barış, bu sezon forma giydiği 2 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
