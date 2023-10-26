Galatasaray'da 'Sol'uksuz arıza!

Okan Buruk'un hızına güvendiği Kazımcan, iki bireysel hatayla Bayern Münih maçında Galatasaray'ı yaktı.
Cimbom, bu sezon kalesinde gördüğü 17 golün 7'sini bu bölgeden yedi
Şampiyonlar Ligi'nde 51 bin Aslan ile birlikte Bayern Münih'e ecel terleri döktürse de istediğini alamayan Galatasaray, yine sol tarafının kurbanı oldu.
Geçtiğimiz sezon sol bekte kiralık Adekugbe ve Dubois'yı dönüşümlü oynatarak çare arayan sarı-kırmızılı ekipte arıza bu sezon da devam etti.
Yeni dönemde Angelino'yu transfer eden Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, Bayern maçında hızına güvendiği Kazımcan Karataş'ı kullandı.
YENİLEN GOLLERİN %41'İ SOLDAN
Ancak 20 yaşındaki futbolcu, ilk golde zamanlama hatasıyla Coman'a topu verirken ikincide de Mazraoui'yi kaçırarak Harry Kane'in golü atmasına davetiye çıkardı.
Galatasaray, bu sezon Devler Ligi ön elemesinde, gruplarda ve Süper Lig'deki 18 karşılaşmada 17 gole engel olamadı.
Bunların 7'sini zayıf karnı olan soldan gelişen ataklardan yiyen Buruk'un takımı, ağlarının yüzde 41.1'ini bu bölgeden düşürdü.
Cimbom, bu sezon kalesinde gördüğü 17 golün 7'sini bu bölgeden yedi
Şampiyonlar Ligi'nde 51 bin Aslan ile birlikte Bayern Münih'e ecel terleri döktürse de istediğini alamayan Galatasaray, yine sol tarafının kurbanı oldu.
Geçtiğimiz sezon sol bekte kiralık Adekugbe ve Dubois'yı dönüşümlü oynatarak çare arayan sarı-kırmızılı ekipte arıza bu sezon da devam etti.
Yeni dönemde Angelino'yu transfer eden Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, Bayern maçında hızına güvendiği Kazımcan Karataş'ı kullandı.
YENİLEN GOLLERİN %41'İ SOLDAN
Ancak 20 yaşındaki futbolcu, ilk golde zamanlama hatasıyla Coman'a topu verirken ikincide de Mazraoui'yi kaçırarak Harry Kane'in golü atmasına davetiye çıkardı.
Galatasaray, bu sezon Devler Ligi ön elemesinde, gruplarda ve Süper Lig'deki 18 karşılaşmada 17 gole engel olamadı.
Bunların 7'sini zayıf karnı olan soldan gelişen ataklardan yiyen Buruk'un takımı, ağlarının yüzde 41.1'ini bu bölgeden düşürdü.