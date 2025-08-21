21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
0-164'
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1DA
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-4DA
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
0-139'
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-040'
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-024'
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
0-281'
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-067'
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
1-064'
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-069'
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-266'
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-267'
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-063'
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
0-152'
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
0-039'

Galatasaray'da orta saha adayı: Matvey Kislyak

Galatasaray, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak ile ilgileniyor.

calendar 21 Ağustos 2025 21:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da orta saha adayı: Matvey Kislyak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'da orta saha transferi için adaylar arasında CSKA Moskova forması giyen genç oyuncu Matvey Kislyak bulunuyor.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

20 yaşındaki futbolcu Galatasaray tarafından takip edilenler listesinde yer alıyor. Oyuncu tarafı bir girişim olduğu takdirde Galatasaray'da forma giymek istediğini net olarak kulübüne iletti.

Kislyak, geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, kulübü CSKA Moskova ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. [beIN Sports]

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.