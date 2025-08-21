Galatasaray'da orta saha adayı: Matvey Kislyak

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Galatasaray'da orta saha transferi için adaylar arasında CSKA Moskova forması giyen genç oyuncu Matvey Kislyak bulunuyor.
GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR
20 yaşındaki futbolcu Galatasaray tarafından takip edilenler listesinde yer alıyor. Oyuncu tarafı bir girişim olduğu takdirde Galatasaray'da forma giymek istediğini net olarak kulübüne iletti.
Kislyak, geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, kulübü CSKA Moskova ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. [beIN Sports]
Galatasaray'da orta saha transferi için adaylar arasında CSKA Moskova forması giyen genç oyuncu Matvey Kislyak bulunuyor.
GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR
20 yaşındaki futbolcu Galatasaray tarafından takip edilenler listesinde yer alıyor. Oyuncu tarafı bir girişim olduğu takdirde Galatasaray'da forma giymek istediğini net olarak kulübüne iletti.
Kislyak, geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, kulübü CSKA Moskova ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. [beIN Sports]