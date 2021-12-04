Galatasaray'da ligde hedef seri

Süper Lig'in 15. haftasında Altay ile karşılaşacak Galatasaray, bu mücadeleyi kazanarak ligde seri yapmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da ligde hedef seri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2021 13:03
Spor Toto Süper Lig'de son oynadığı üç maçı kazanamayan ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde olan Galatasaray, bugün Altay'ı konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabaka ile birlikte galibiyet serisi başlatmayı ve ilk yarının sonuna kadar oynayacağı 5 maçı kazanmayı hedefliyor.

Fatih Terim, 6 maçlık cezasının ikincisini Altay karşısında çekecek. Deneyimli hoca locadan maçı izlerken, kulübede Selçuk inan ve Necati Ateş olacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.