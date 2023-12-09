Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu fırtınası!

Yıldız isim, önce asist yaptı; 7 dakika sonra bir de gol kaydetti. Bu sezon lig ve Avrupa'da hem gol ve hem asist sayısını 7'ye yükselti.
Galatasaray zorlu Adana Demirspor maçında 3 puanı 2 golle alırken gecenin kahramanı, sahanın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ydu...
Önce 22'de Sacha Boey'in attığı golün pasını veren 25 yaşındaki futbolcu, 7 dakika sonra bu kez Mauro İcardi'nin pasında topu ağlara gönderen isim oldu. Kerem, böylece bu sezon lig ve Avrupa'da hem gol ve hem asist sayısını 7'ye yükseltmeyi başardı.
Galatasaray zorlu Adana Demirspor maçında 3 puanı 2 golle alırken gecenin kahramanı, sahanın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ydu...
Önce 22'de Sacha Boey'in attığı golün pasını veren 25 yaşındaki futbolcu, 7 dakika sonra bu kez Mauro İcardi'nin pasında topu ağlara gönderen isim oldu. Kerem, böylece bu sezon lig ve Avrupa'da hem gol ve hem asist sayısını 7'ye yükseltmeyi başardı.
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