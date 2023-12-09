Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu fırtınası!

Kerem Aktürkoğlu önce asist yaptı; 7 dakika sonra bir de gol kaydetti. Bu sezon lig ve Avrupa'da hem gol ve hem asist sayısını 7'ye çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu fırtınası!
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09 Aralık 2023 12:51
Yıldız isim, önce asist yaptı; 7 dakika sonra bir de gol kaydetti. Bu sezon lig ve Avrupa'da hem gol ve hem asist sayısını 7'ye yükselti.

Galatasaray zorlu Adana Demirspor maçında 3 puanı 2 golle alırken gecenin kahramanı, sahanın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ydu...

Önce 22'de Sacha Boey'in attığı golün pasını veren 25 yaşındaki futbolcu, 7 dakika sonra bu kez Mauro İcardi'nin pasında topu ağlara gönderen isim oldu. Kerem, böylece bu sezon lig ve Avrupa'da hem gol ve hem asist sayısını 7'ye yükseltmeyi başardı.

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