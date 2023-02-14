Galatasaray'da kamp kararı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Süper Lig'e 3 Mart'a kadar ara verilmişti. 18 Şubat'a kadar izinli olan Galatasaray Antalya'da kamp yapma kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da kamp kararı
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14 Şubat 2023 15:14
Ülkemizi derinden etkileyen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Türkiye'de hayat durmuştu. Süper Lig maçları da 3 Mart tarihine kadar ertelenmişti.

Galatasaray Süper Lig'e verilen ara nedeniyle 1 hafta izin yapma kararı almıştı. Sarı-Kırmızılı takımın futbolcuları 18 Şubat'ta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeniden hazırlıklarına başlayacak.

Okan Buruk yönetiminde en yakın rakibine 6 puan fark atan Galatasaray İstanbul'da hazırlıklarına başladıktan sonra Antalya'ya gidecek. Teknik heyet İstanbul'daki hava koşullarını düşünerek Antalya'da kamp yapma kararı aldı. Galatasaray 20-16 şubat tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek.

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