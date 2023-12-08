Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!

Galatasaray'da son dönemin formda ismi Hakim Ziyech, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer almadı.

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Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!
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08 Aralık 2023 19:02
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi Hakim Ziyech gelişmesi yaşandı.

Sarı kırmızılılar, Adana temsilcisiyle oynayacağı karşılaşmada Faslı oyuncusundan yararlanamayacak.

Hafif ağrıları sebebiyle son idmana çıkmayan ve Okan Buruk'un riske etmediği yıldız oyuncunun yerine bugün Tete 11'de başlayacak.

Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı ilk 11'i ve yedekleri şöyle:

Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Angeliño, Eyüp, Zaha, Halil, Kaan, Sérgio, Kazımcan, Ndombele, Bakambu.



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