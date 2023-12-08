Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi Hakim Ziyech gelişmesi yaşandı.
Sarı kırmızılılar, Adana temsilcisiyle oynayacağı karşılaşmada Faslı oyuncusundan yararlanamayacak.
Hafif ağrıları sebebiyle son idmana çıkmayan ve Okan Buruk'un riske etmediği yıldız oyuncunun yerine bugün Tete 11'de başlayacak.
Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı ilk 11'i ve yedekleri şöyle:
Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Angeliño, Eyüp, Zaha, Halil, Kaan, Sérgio, Kazımcan, Ndombele, Bakambu.
Sarı kırmızılılar, Adana temsilcisiyle oynayacağı karşılaşmada Faslı oyuncusundan yararlanamayacak.
Hafif ağrıları sebebiyle son idmana çıkmayan ve Okan Buruk'un riske etmediği yıldız oyuncunun yerine bugün Tete 11'de başlayacak.
Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı ilk 11'i ve yedekleri şöyle:
Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Angeliño, Eyüp, Zaha, Halil, Kaan, Sérgio, Kazımcan, Ndombele, Bakambu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU