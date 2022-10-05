Galatasaray'da gol sorununa 'BAY BAY'

Galatasaray, bay geçeceği haftayı gol yollarındaki sıkıntıyı kaldırmak için harcayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gol sorununa 'BAY BAY'
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05 Ekim 2022 11:25
Galatasaray'da bay geçilecek 9. haftada teknik heyet, gol krizine çare bulmak için tüm imkanlarını seferber edecek.

Adana Demir deplasmanında galibiyeti kaçıran Galatasaray, kaçan iki puana üzülürken Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin sonucuna sevindi. Ezeli rakiplerinin berabere kalmasıyla sarı kırmızılılar avantaj kaybetmedi.

KATKI SADECE GOMİS'TEN

Zor bir fikstürle sezona giren Galatasaray henüz 5 deplasman da yenilgi yüzü görmezken teknik direktör Okan Buruk, 8 maç ta toplanan 17 puandan memnun.

Takım savunmasını oturtan sarı-kırmızılılarda tek eksik gol. Teknik heyet, bay geçilecek haf tada Gomis dışındaki isimler den skor katkısı alacak hücum formülleri üzerinde çalışacak.

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