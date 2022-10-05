Galatasaray'da gol sorununa 'BAY BAY'

Galatasaray'da bay geçilecek 9. haftada teknik heyet, gol krizine çare bulmak için tüm imkanlarını seferber edecek.



Adana Demir deplasmanında galibiyeti kaçıran Galatasaray, kaçan iki puana üzülürken Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin sonucuna sevindi. Ezeli rakiplerinin berabere kalmasıyla sarı kırmızılılar avantaj kaybetmedi.



KATKI SADECE GOMİS'TEN



Zor bir fikstürle sezona giren Galatasaray henüz 5 deplasman da yenilgi yüzü görmezken teknik direktör Okan Buruk, 8 maç ta toplanan 17 puandan memnun.



Takım savunmasını oturtan sarı-kırmızılılarda tek eksik gol. Teknik heyet, bay geçilecek haf tada Gomis dışındaki isimler den skor katkısı alacak hücum formülleri üzerinde çalışacak.





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