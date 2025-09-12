Galatasaray'da en iyisi İlkay Gündoğan!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni orta saha liderini buldu: İlkay Gündoğan...
Tecrübeli teknik adamın, Eyüpspor maçında Mario Lemina'yı kesip, İlkay'ı orta sahada oynatması bekleniyor.
Okan Buruk, İlkay Gündoğan'a hem sahada maestro göreve verecek hem de yıldız futbolcunun Leroy Sane ile uyumundan faydalanmak isteyecek.
Eyüpspor maçında ilk 11'de başlaması beklenen İlkay Gündoğan, Galatasaray'da yapılan fiziksel testlerde takımın en iyisi çıktı.
