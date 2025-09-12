12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Galatasaray'da en iyisi İlkay Gündoğan!

Eyüpspor maçında ilk 11'de başlaması beklenen İlkay Gündoğan, Galatasaray'da yapılan fiziksel testlerde takımın en iyisi çıktı.

calendar 12 Eylül 2025 09:49
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da en iyisi İlkay Gündoğan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni orta saha liderini buldu: İlkay Gündoğan...

Tecrübeli teknik adamın, Eyüpspor maçında Mario Lemina'yı kesip, İlkay'ı orta sahada oynatması bekleniyor.

Okan Buruk, İlkay Gündoğan'a hem sahada maestro göreve verecek hem de yıldız futbolcunun Leroy Sane ile uyumundan faydalanmak isteyecek.

Eyüpspor maçında ilk 11'de başlaması beklenen İlkay Gündoğan, Galatasaray'da yapılan fiziksel testlerde takımın en iyisi çıktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.