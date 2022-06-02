Galatasaray'da Emre Akbaba kararını verdi!

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.



Takıma katılacak isimler kadar, sarı-kırmızılılardan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Bu arada geride bıraktığımız sezonu Alanyaspor'da kiralık geçiren Emre Akbaba ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.



Sezonu Alanya'da tamamlayan Emre Akbaba'nın kiralık sözleşmesine opsiyon koyulmadı ve yıldız oyuncu bir yıl daha mukavelesi bulunduğu Galatasaray'a geri döndü



Sabah'ta yer alan habere göre 29 yaşındaki orta sahayı Katar kulüplerinin transfer listesine dahil ettiği öğrenildi.



Galatasaray'la yaz kampına katılacak Emre Akbaba, yeni hocası tarafından ilk 11'de düşünülmezse temelli olarak ayrılmaya sıcak bakıyor. Tecrübeli oyuncunun durumu temmuz ayının sonunda belli olacak.



Emre Akbaba, geride kalan sezonda Alanyaspor'un başarısına 13 gol-6 asistle katkı sağladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ