Galatasaray'da bir pozitif vaka

Galatasaray, bir futbolcunun koronavirüs tetinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Galatasaray'da bir pozitif vaka
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29 Nisan 2021 18:09
Konyaspor maçı öncesinde 3 oyuncusu koronavirüse yakalanan Galatasaray, yeni testlerde 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı./img/59/2021/20210424_2_47975996_64544790-1619507111.jpg
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



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