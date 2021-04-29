Galatasaray'da bir pozitif vaka

Konyaspor maçı öncesinde 3 oyuncusu koronavirüse yakalanan Galatasaray, yeni testlerde 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı./img/59/2021/20210424_2_47975996_64544790-1619507111.jpgGalatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.