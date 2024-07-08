Galatasaray'da bambaşka Icardi!

Galatasaray'ın 2022 yaz transfer döneminin son döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı, 2023 yaz transfer döneminde ise bonservisini aldığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda ilk kez sezon öncesi çalışmalara katılacak.
Wanda Nara'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla oldukça fit olduğu dikkat çeken 31 yaşındaki golcü, bu sezon bambaşka bir performans sergilemek istiyor.
Geçen sezonun büyük bölümünde tam olarak hazır olmamasına rağmen Süper Lig'de gol krallığı yaşayan ve takımın şampiyonluğunda kilit rol oynayan 31 yaşındaki yıldız, İstanbul'a döndü ve kamp çalışmalarına katılacak. Icardi'nin bu sezon sergileyeceği performans büyük bir merakla bekleniyor.
Wanda Nara'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla oldukça fit olduğu dikkat çeken 31 yaşındaki golcü, bu sezon bambaşka bir performans sergilemek istiyor.
Geçen sezonun büyük bölümünde tam olarak hazır olmamasına rağmen Süper Lig'de gol krallığı yaşayan ve takımın şampiyonluğunda kilit rol oynayan 31 yaşındaki yıldız, İstanbul'a döndü ve kamp çalışmalarına katılacak. Icardi'nin bu sezon sergileyeceği performans büyük bir merakla bekleniyor.