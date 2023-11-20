Galatasaray'ın 29 yaşındaki stoperi yaz döneminde Rus ve Suudi kulüplerinin gündemine gelirken, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Milli Takım performansıyla beraber değerini arttırdı. Yıldız futbolcu Almanya ile oynanan milli maçta şık bir asiste imza atarken, savunmadaki kritik müdahaleleri ile otoritelerin beğenisini kazandı.
Sol ayaklı stoper olmasıyla beraber topla ilişkisinden dolayı Abdülkerim'in Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine takacağını düşünen sarı-kırmızılı yönetim astronomik rakamların konuşulacağını öngörüyor.
GALATASARAY'IN ABDÜLKERİM İÇİN ASTRONOMİK BEKLENTİSİ HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sol ayaklı stoper olmasıyla beraber topla ilişkisinden dolayı Abdülkerim'in Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine takacağını düşünen sarı-kırmızılı yönetim astronomik rakamların konuşulacağını öngörüyor.
GALATASARAY'IN ABDÜLKERİM İÇİN ASTRONOMİK BEKLENTİSİ HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU