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Galatasaray, Badou Ndiaye için sezon sonunu bekliyor!

Galatasaray, kiralık olarak takımda forma giyen Badou Ndiaye'nin gelecek sezon da takımda kalması için çalışmalarına şimdiden başladı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, Badou Ndiaye için sezon sonunu bekliyor!
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07 Şubat 2019 21:42
Galatasaray'da kiralık olarak takımda görev alan 3 ismin geleceği yavaş yavaş netlik kazanıyor. BİP Spor'un haberine göre Luyindama kalacak, Onyekuru gidecek. Badou Ndiaye için ise pazarlık masasına oturulacak.

Sezon başında Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye için sezon sonu beklenecek ancak Galatasaray, bu transfer için ümitli.

Ndiaye'nin bonservisini elinde bulunduran Stoke City'nin Championship'te 15. sırada olması ve Premier Lig'e yükselme şansının az olması nedeniyle Galatasaray, Senegalli orta sahayı 1 yıl daha kiralamaya sıcak bakıyor. Stoke City ile sezon sonunda pazarlık masasına oturacak olan Galatasaray, resmi teklifini iletecek. Ndiaye'nin Championship'te oynamak istememesi de Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

LUYINDAMA KESİN, ONYEKURU YOLCU

Standard Liege'den kiralanan ancak sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Christian Luyindama ise gelecek sezon Fatih Terim'in bankolarından olacak.

Sezon başında Everton'dan kiralanan ve bu sezon performansı ile göz dolduran Henry Onyekuru ise İngiltere'de kalmaya hazırlanıyor. Genç futbolcu, önümüzdeki sezon Premier Lig'de şansını denemek için Everton'da kalacak.

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