Galatasaray, Avrupa'da 14 maç sonra sessiz!

Galatasaray, UEFA turnuvalarında 14 maç aradan sonra gol sevinci yaşayamadı.
Son olarak geçen sezon İsviçre temsilcisi Young Boys'a iç sahada 1-0 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında gol atamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 14 Avrupa kupası maçında rakip fileleri sarsmayı başardı.
Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçından eli boş dönerken gol atma serisini de sürdüremedi.
