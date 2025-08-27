26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
4-4MB
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Galatasaray'a Devler Ligi'nden 640 bin euro!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'ta alınan sonuçların ardından 640 bin euro daha kasasına koydu.

calendar 27 Ağustos 2025 00:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Devler Ligi'nden 640 bin euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı oynanan play-off rövanş maçları Galatasaray'a yaradı.

Galatasaray, Kairat'ın Celtic'i elemesiyle birlikte kasasına 320 bin euro daha koydu.

Sarı-kırmızılılar, Pafos'un Kızılyıldız karşısında tur atlamasıyla bir 320 bin euro daha kazandı.

Galatasaray, play-off'taki gecenin sonuçlarının ardından 640 bin euro kasasına koydu.

Kairat ve Pafos'un, rakiplerini elemesi Şampiyonlar Ligi'nde ödül dağıtımını etkiledi. İki ekibin katsayısı düşük olduğundan, diğer takımların katsayı sıralamasındaki pozisyonu değişti ve Galatasaray, iki maçın sonucundan 640 bin euro kazandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.