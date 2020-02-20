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G League de, NBA gibi askıya alındı

NBA G League, NBA'in geçtiğimiz gece koronavirüs salgınına yanıt olarak 2019-20 sezonunu askıya aldığını açıklayan basın açıklaması sonrası, NBA'in liderliğini izledi ve askıya alındı.

Haber; Sporx.com
NBA G League, NBA'in geçtiğimiz gece koronavirüs salgınına yanıt olarak 2019-20 sezonunu askıya aldığını açıklayan basın açıklaması sonrası, NBA'in liderliğini izledi ve askıya alındı.

Resmi duyuru, NBA'nin sezonunu askıya aldığını duyurmasının ardından geldi:

"Koronavirüs salgınına yanıt olarak ve NBA'in bu akşam maç oynamayı askıya aldığını duyurmasının ardından, NBA G League de bu akşamki maçlardan sonra geçerli olacak şekilde, 2019-20 sezonunu askıya almıştır."

İki lig sadece iki yönlü oyuncuları değil, aynı zamanda çeşitli tesisleri de paylaşıyor. Ayrıca, G League ekipleri genellikle ticari uçuşlar yoluyla seyahat ediyorlar.

G League'in normal sezonunun 28 Mart'ta sona erecek olması planlandı. Bu geceki duyuru, ligin iptal olmak yerine erteleneceğini duyurdu, bu nedenle NBA birkaç hafta içinde oynamaya devam ederse, G League de bu durumu takip edebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için somut bir zaman çizelgesi bulunmuyor.


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