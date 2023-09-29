Futbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 7'nci hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'e 6'ncı, TFF 3. Lig'e ise 4'üncü hafta müsabakalarıyla devam edilecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:



Trendyol Süper Lig



29 Eylül Cuma:



20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)



30 Eylül Cumartesi:



13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)



16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)



19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)



1 Ekim Pazar:



13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)



19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)



2 Ekim Pazartesi:



20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)



Trendyol 1. Lig



29 Eylül Cuma:



20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



30 Eylül Cumartesi:



13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)



16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)



19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)



1 Ekim Pazar:



13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)



13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)



19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)



2 Ekim Pazartesi:



20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)



TFF 2. Lig



Beyaz Grup



1 Ekim Pazar:



15.00 Diyarbekirspor-1461 Trabzon FK (Diyarbakır)



15.00 Vanspor FK-Zonguldak Kömürspor (Van Atatürk)



15.30 Ankaraspor-Serik Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)



16.00 Nazilli Belediyespor-Adıyaman FK (Nazilli İlçe)



16.00 Altınordu-Bucaspor 1928 (Bornova Aziz Kocaoğlu)



16.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Bursaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



19.00 Hes İlaç Afyonspor-Esenler Erokspor (Zafer)



19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Weecoins Kırklarelispor (Mersin)



19.00 Karacabey Belediyespor-Kırşehir FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



Kırmızı Grup



1 Ekim Pazar:



15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-GMG Kastamonuspor (Iğdır Şehir)



15.30 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Isparta 32 (Dağılgan)



16.00 İskenderunspor-Karaman FK (Eyüp)



16.00 Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)



16.00 Sarıyer-Etimesgut Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)



16.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Düzce Şehir)



16.00 Somaspor-İnegölspor (Soma Atatürk)



19.00 Menemen FK-Fethiyespor (Menemen İlçe)



19.00 Denizlispor-Anagold 24Erzincanspor (Denizli Atatürk)



TFF 3. Lig



1. Grup:



1 Ekim Pazar:



15.00 Artvin Hopaspor-Tarsus İdman Yurdu (Hopa İlçe)



15.30 Talasgücü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)



16.00 Edirnespor-Kepezspor (Edirne 25 Kasım)



16.00 İnegöl Kafkas Gençlikspor-Kırıkkalegücü (İnegöl İlçe)



19.00 Karabük İdmanyurdu-Aliağa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



19.00 52 Orduspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Yeni Ordu)



Küçükçekmece Sinopspor-Mardin 1969 (Saati ve stadı henüz açıklanmadı)



2. Grup:



1 Ekim Pazar:



15.00 3Gen Holding Elazığspor-TPAO Batman Petrolspor (Elazığ)



15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Amasyaspor (Kelkit İlçe)



15.30 Anadolu Üniversitesi-Pazarspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)



16.00 Efeler 09-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)



16.00 Bulvarspor-Sapanca Gençlikspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)



19.00 Silifke Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Silifke Şehir)



19.00 KArşıyaka-Turgutluspor (Alsancak Mustafa Denizli)



3. Grup:



1 Ekim Pazar:



13.30 1922 Konyaspor-Kuşadasıspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



14.00 Sivas 4 Eylül-Bornova 1877 (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)



15.00 Bayburt Özel İdarespor-Darıca Gençlerbirliği (Bayburt Genç Osman)



15.00 Karaköprü Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Faruk Çelik)



15.30 Osmaniyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (7 Ocak)



16.00 Belediye Kütahyaspor-Akhisarspor (Dumlupınar)



16.00 Silivrispor-ONVO Ağrı 1970 (Silivri Müjdat Gürsu)



4. Grup:



1 Ekim Pazar:



15.00 Sebat Gençlikspor-Siirt İl Özel İdaresi (Ortahisar Yavuz Selim)



15.00 Tokat Belediye Plevnespor-Armoni Alanya Kestelspor (Gaziosmanpaşa)



15.30 Bitexen Adana 1954 FK-Orduspor 1967 (Tarsus Şehir)



16.00 Bursa Yıldırımspor-Nevşehir Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



16.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Muş 1984 Muşspor (Bergama 14 Eylül)



19.00 Balıkesirspor-23 Elazığ FK (Balıkesir Atatürk)



19.00 Güneş Holding Çankayaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Osmanlı)



