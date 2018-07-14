Furkan Korkmaz: "Özgüvenim çok daha yüksek!"

NBA takımlarında Philadelphia 76ers'da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, açıklamalarda bulundu.



Korkmaz, NBA'de oynamaya başladığı süreçle ilgili konuşarak, "Geldiğimden bu yana takım ile uyum içerisindeyiz. Bu benim ikinci senem ve özgüvenim çok daha yüksek. Bu da özellikle NBA Yaz Ligi'nde sahaya yansıyor. Takımla son iki maçı kazandığımız için gururluyum, bireysel başarının yanında takımın kazanması çok önemli" şeklinde konuştu.



Başarılı basketbolcu, Las Vegas'ta devam eden NBA Yaz Ligi'nin en gözde oyuncularından biri olması ile ilgili olarak da seyircilerin öncelikle maçlara eğlenmek ve keyif almak için geldiğini söyleyerek, performansının seyirciler tarafından beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.



"Kazandıkça insanlar bize güveniyor"



Kendine maçlarda son topu kullanmak gibi sorumlulukların teslim edilmesi ile ilgili olarak konuşan Furkan Korkmaz "Alt yapı milli takımlarından beri sorumluluk alan bir oyuncuyum. Burada da amacım bu sorumluluğu taşıyabildiğini göstermek. Burada maçları kazanıyoruz, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz, kazandıkça insanlar bize güveniyor bu da özgüvenimizi yükseltiyor. Bende bunun farkındayım" diye konuştu.



"Takım olarak Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyoruz"



Milli takımdaki yerine de değinen Furkan Korkmaz, Dünya Kupası'na gitmeyi takım olarak çok istediklerini, gelecek iki maçta da takımda olmak istediğini ifade ederek "Bizim takım dengeleri değiştirebilecek, bozabilecek bir takım. Çok farklı meziyetlere sahip oyuncularımız var. Umarım iki maçtan da galip ayrılıp Dünya Kupası için bir avantaj yakalarız" açıklamasını yaptı.



