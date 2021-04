Frutti Extra Bursaspor, OGM Ormanspor'u yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftasında Frutti Extra Bursaspor, OGM Ormanspor'u 104-89 yendi.



Salon: TOFAŞ



Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Serdar Ünal, Sinem Tetik



Frutti Extra Bursaspor: Birkan Batuk 17, Peters 10, Shayok 9, Oğuz Savaş 24, Bircevic 4, Munford 14, Ender Arslan 13, Metin Türen 8, Tevfik Akdamar 4, Mithat Can Özalp 1, Can Maxim Mutaf



OGM Ormanspor: Holloway 8, Kikanovic 20, Kadir Bayram 4, Cevher Özer 15, Kloof 17, Hagins 14, Efe Ergi Tırpancı 5, Mert Alemdar 3, Erol Can Çinko 3, Mehmet Yakar, Sinan Mertcan Gerhardt



1. Periyot: 24-24



Devre: 56-40



3. Periyot: 75-70