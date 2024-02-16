Fred'in sahalara döneceği maç belli oldu

Fenerbahçe'de takıma döneceği gün iple çekilen Brezilyalı yıldız Fred'in durumunda yeni bir gelişme yaşandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fred'in sahalara döneceği maç belli oldu
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16 Şubat 2024 11:04
Fenerbahçe'de takıma döneceği gün iple çekilen Brezilyalı yıldız Fred'in durumunda yeni bir gelişme yaşandı.

Henüz çalışmalara katılmayan Brezilyalı oyuncuya yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına başlayacak Fred, 2 hafta daha oynayamayacak.

HATAY MAÇINDA SAHADA

Fred'in Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarını kaçırmasının ardından Hatayspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

30 yaşındaki oyuncu son olarak 21 Ocak'ta Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giymişti.


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