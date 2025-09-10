09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Fransa, iki golle İzlanda karşısında güldü!

Dünya Kupası Elemeleri D grubu 2. maçında Fransa, sahasında İzlanda'yı 2-1 mağlup etti.

calendar 10 Eylül 2025 00:28 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 00:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası Elemeleri D grubu 2. maçında Fransa, İzlanda'yı konuk etti.

Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi Fransa, 2-1'lik skorla kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri dakika 45. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ile dakika 62'de Bradley Barcola kaydetti.

İzlanda'nın tek golünü ise dakika 21'de Andri Lucas Gudjohnsen attı.

Fransa'da mücadelenin 69. dakikasında Aurelien Tchouameni, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Fransa, puanını 6 yaptı. İzlanda ise 3 puanda kaldı.

Grubun bir diğer maçında Fransa, Azerbaycan'ı konuk edecek. İzlanda, Ukrayna'yı ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
