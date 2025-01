Fode Koita: 'Her yerde oynarım'

Net Global Sivasspor'un Gineli futbolcusu Fode Koita, kırmızı-beyazlı ekibin hedefleri bulunduğunu ve kendisinin de bu hedefler doğrultusunda her türlü göreve hazır olduğunu belirtti.



Koita, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, ligde geçen hafta Bellona Kayserispor'la oynadıkları karşılaşmada iyi bir atmosfer olduğunu ve her maçta bunu görmek istediklerini vurguladı.



İyi bir ekibe sahip olduklarını aktaran Koita, "Her zaman beraber olmak ve iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Benim ilk pozisyonum forvet ancak problem yok, her yerde oynarım. Biz bir takımız ve hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.



Daha önce İstanbul ve Trabzon'da yaşadığını hatırlatan Koita, şöyle devam etti:



"İstanbul çok farklı, büyük bir şehir. Her şey var. Ailem İstanbul'u çok seviyor. Orada bir evim de var. Futbolu bıraktıktan sonra İstanbul'da yaşamayı düşünebiliriz. Sivas ve Trabzon ise daha küçük ve sakin şehirler. Sivas'ta insanlar bana çok iyi davranıyor. Adaptasyonum genelde zor olur ama Sivas'ta kendimi çok mutlu ve rahat hissediyorum. Taraftarlarla da aramız çok iyi."



Takımdaki Emirhan Başyiğit ve Emre Gökay gibi genç yetenekler hakkında da konuşan Koita, onlara daha çok çalışmaları önerisinde bulundu.