Florentino Perez'in Avrupa Süper Ligi inadı sürüyor!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, hayata geçirmek istediği Avrupa Süper Ligi ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Florentino Perez'in Avrupa Süper Ligi inadı sürüyor!
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16 Kasım 2021 21:51
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi için savaşacağını söyledi.

Perez, yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi, 1955'te kuruldu ve hala aynı formatla devam ediyor. Futbolda, şartlardan ve kaynaklardan yararlanmanız gerekir. Avrupa Süper Ligi'nin prensipleri var; dayanışma, rekabet ve fair-play. Bu konuda işleri düzeltmeliyiz. Bunun için savaşacağım." şeklinde konuştu.

REAL MADRID, JUVENTUS VE BARCELONA

12 takım tarafından kurulduğu açıklanan Avrupa Süper Ligi'nde, 9 takım projeden ayrıldı. Ayrılmayan 3 ekip ise; Real Madrid, Juventus ve Barcelona.


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