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Fizdale: "LeBron, Miami'de 'umursamamayı' öğrendi"

Eski Miami Heat yardımcı antrenörü David Fizdale, LeBron James'in Miami'de "umursamamayı" öğrendiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Miami Heat yardımcı antrenörü David Fizdale, LeBron James'in Miami'de "umursamamayı" öğrendiğini açıkladı.

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron, ligin en nefret edilen oyuncularından biri olarak biliniyor. Her şey, Clevealnd Cavaliers ile uzun yıllar boyunca yaşadığı başarısızlığının ardından Heat'e gitmeyi tercih ettiğinde başlamıştı. Taraftarlar, kendisinin Michael Jordan gibi tek takıma sadık kalmasını bekliyordu, ama bu gerçekleşmemişti.

Kendisinin Heat'teki eski koçu Fizdale, LeBron'un Miami'ye taşınmasının ardından, laf atanları görmezden gelmeyi nasıl öğrendiğinden bahsetti:

"Miami'de öğrendiği en iyi şey, umursamamaktı. Bu kadar çok insan sizin hakkınızda konuşurken, bunu yapmak zordur. Bu adam dokuzuncu sınıfta Sports Illustrated'da kapaktı. Oyunu şimdiye kadar oynamış en iyi oyuncu olması gerekiyordu ve o günden itibaren bu kafasını kurcalıyordu. Ve hayal kırıklığına da uğratmadı."

Fizdale daha sonra belirli bir seriyi kaybetmek veya bir şutu kaçırmak gibi birkaç küçük darbenin nasıl olduğu hakkında konuştu. Ancak LeBron'un bu deneyimlerden dersini çıkardığını belirtti:

"Bununla büyümesini izledik. Şimdiye kadar yaptıklarının toplamına bakarsanız ve henüz işi bitmedi. Anthony Davis takımda kalırsa, gelecek sezon da kazanabilirler."


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