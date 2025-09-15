15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Filipe Luis: "Fenerbahçe'nin teklifi doğru zaman değildi"

Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediğini söyledi. Brezilyalı teknik adam, bu teklifi kabul etmeme nedeni olarak, "Doğru zaman değildi." dedi.

calendar 15 Eylül 2025 17:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teklif götürdüğü isimlerden biri olan Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis, sarı-lacivertlilerin teklifiyle ilgili konuştu.

"DOĞRU ZAMAN DEĞİLDİ"

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediğini söyleyen Brezilyalı teknik adam, bunun nedeni olarak, "Doğru zaman değildi." dedi.

Filipe Luis, "Diğer kulüpler benimle ilgilendiğinde mutlu oluyorum çünkü yaptığınız işin takdir edildiğini görüyorsunuz. Ama doğru zaman değildi. Hedefimi biliyorum, bu konuda çok netim, hayatım ve kariyerimle ilgili istediğim her şeyi planladım ve bu teklif doğru zaman değildi. Ayrıca kulübe ve oyunculara karşı sorumluluğum var. Bunu yerine getirmeyi planlıyorum." diye konuştu.


ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Filipe Luis ile ilgili, "Filipe Luis, Flamengo'da harikalar yaratıyor. O da bizi çok istedi ama 'Aralıkta konuşabiliriz" demişti.

Eylül 2024'ten bu yana Flamengo'da görev yapan Filipe Luis, Brezilya temsilcisinin başında 65 maçta 2.23 puan ortalaması yakaladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
