Filip Kostic için ayrılık iddiası!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Filip Kostic için ayrılık iddiası!
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24 Ocak 2025 11:39
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic için flaş bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin, Sırp futbolcunun performansından memnun olmadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin bu nedenle Kostic'in sözleşmesinde yer alan 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamayı düşündüğü ve 32 yaşındaki futbolcunun yaz aylarında Juventus'a geri dönebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Kostic, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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