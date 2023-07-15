Filenin Sultanları final için sahaya çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı final karşılaşmasında ABD ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları final için sahaya çıkıyor
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15 Temmuz 2023 09:44
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 14:20
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı final karşılaşmasına çıkıyor.

Filenin Sultanları, yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım ile ABD arasındaki mücadele cumartesiyi pazara bağlayan gece TSİ 03.30'da başlayacak.

Milli takım, finale yükselmesi halinde Polonya-Çin yarı final eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

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