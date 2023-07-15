A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı final karşılaşmasına çıkıyor.
Filenin Sultanları, yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım ile ABD arasındaki mücadele cumartesiyi pazara bağlayan gece TSİ 03.30'da başlayacak.
Filenin Sultanları, yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım ile ABD arasındaki mücadele cumartesiyi pazara bağlayan gece TSİ 03.30'da başlayacak.
Milli takım, finale yükselmesi halinde Polonya-Çin yarı final eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.