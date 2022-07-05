Filenin Efeleri'nin maç programı açıklandı!

Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Erkek Milli Takımımız zorlu maçlar oynayacak. Millilerimizin maç programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri'nin maç programı açıklandı!
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05 Temmuz 2022 15:22
Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı belli oldu. Millilerimizi birbirinden zorlu karşılaşmalar bekliyor.

FİLENİN EFELERİ'NİN RAKİPLERİ

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Polonya ve Slovenya'nın ev sahipliğinde 26 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milliler, E Grubu'nda İtalya, Kanada ve Çin ile karşılaşacak. Milli takım, grup karşılaşmalarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin maç programı (TSİ) şu şekilde:

27 Ağustos Cumartesi:

13.00 Türkiye-Çin

29 Ağustos Pazartesi:

23.15 İtalya-Türkiye

31 Ağustos Çarşamba:

16.00 Kanada-Türkiye

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