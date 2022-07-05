Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı belli oldu. Millilerimizi birbirinden zorlu karşılaşmalar bekliyor.



FİLENİN EFELERİ'NİN RAKİPLERİ



Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Polonya ve Slovenya'nın ev sahipliğinde 26 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milliler, E Grubu'nda İtalya, Kanada ve Çin ile karşılaşacak. Milli takım, grup karşılaşmalarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayacak.



Ay-yıldızlı ekibin maç programı (TSİ) şu şekilde:



27 Ağustos Cumartesi:



13.00 Türkiye-Çin



29 Ağustos Pazartesi:



23.15 İtalya-Türkiye



31 Ağustos Çarşamba:



16.00 Kanada-Türkiye





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ