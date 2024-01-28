Filede derbi Fenerbahçe Opet'in!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet, bu sonuçla 17. maçında 16. galibiyetini aldı. Beşiktaş Ayos ise 18. maçında 12. yenilgisini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç
Beşiktaş Ayos: Hilal Kocakara, Rosell, Bengisu Aygün, Plak, Demidova, Bahar Toksoy Guidetti (Duru Aksu, Ecem Aknam, Maglio, Brakocevic)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Ergül Eroğlu, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Ana Cristina, Cansu Çetin, Meryem Boz, Buse Ünal, Ada Korkmaz)
Setler: 24-26, 21-25, 16-25
Süre: 88 dakika (30, 32, 26)
Fenerbahçe Opet, bu sonuçla 17. maçında 16. galibiyetini aldı. Beşiktaş Ayos ise 18. maçında 12. yenilgisini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç
Beşiktaş Ayos: Hilal Kocakara, Rosell, Bengisu Aygün, Plak, Demidova, Bahar Toksoy Guidetti (Duru Aksu, Ecem Aknam, Maglio, Brakocevic)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Ergül Eroğlu, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Ana Cristina, Cansu Çetin, Meryem Boz, Buse Ünal, Ada Korkmaz)
Setler: 24-26, 21-25, 16-25
Süre: 88 dakika (30, 32, 26)