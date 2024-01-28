Filede derbi Fenerbahçe Opet'in!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos'u deplasmanda 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Filede derbi Fenerbahçe Opet'in!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2024 15:33
Son güncelleme 28 Ocak 2024 16:14
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, bu sonuçla 17. maçında 16. galibiyetini aldı. Beşiktaş Ayos ise 18. maçında 12. yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç

Beşiktaş Ayos: Hilal Kocakara, Rosell, Bengisu Aygün, Plak, Demidova, Bahar Toksoy Guidetti (Duru Aksu, Ecem Aknam, Maglio, Brakocevic)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Ergül Eroğlu, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Ana Cristina, Cansu Çetin, Meryem Boz, Buse Ünal, Ada Korkmaz)

Setler: 24-26, 21-25, 16-25

Süre: 88 dakika (30, 32, 26)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery