FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı

FIFA, Süper Lig'de şampiyonluğu ulaşan Trabzonspor'un kutlama görüntülerini paylaştı.

Haber; AA
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FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı
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02 Mayıs 2022 22:50
FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle paylaştı.

FIFA, resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayımladı.

Pazartesi motivasyonu notuyla yapılan paylaşımda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan görüntüye yer verdi.

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