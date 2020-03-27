FIFA bekleniyor! Transfer dönemi ne olacak?

Koronavirüs sebebiyle tüm dünyada liglerin ne zaman başlayacağının yanında en büyük merak konusu da transfer dönemi ve 30 Haziran'da sözleşmeleri bitecek futbolcuların akıbeti...Hemen hemen hiç bir ligin yeniden başlangıç tarihi belli olmazken Fransız L'Equipe FIFA'nın transfer dönemi konusunda belirleyeceği tarihin bu yılın sonu olacağını iddia etti. Avrupa'da yaz transfer ayları genellikle Temmuz ve Eylül ayları arasındayken bu yıl Haziran ayında başlatılacak transfer döneminin 31 Aralık'a kadar kesintisiz olarak devam edeceği Fransız gazetesi tarafından iddia edildi.Avrupa'da futbolcu sözleşmelerinin genellikle 30 Haziran'da bitiyor olması ve bu konuda da bir düzenleme bekleyen futbol kamuoyuna FIFA'nın yeni tarihi yine yıl sonu olarak belirleyebileceği belirtiliyor.Bir başka iddiaya göre ise sözleşmelere karşılıklı belirlenecek tarih yerine 'Sezon sonu' ibaresinin de eklenebileceği konuşuluyor.