FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers'ta Çekya'ya yenildik

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Çekya'ya kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers'ta Çekya'ya yenildik
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31 Temmuz 2021 23:13
Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Çekya'ya 60-59 mağlup oldu.

Genç milliler, Çekya'nın Klatovy kentinde düzenlenen organizasyondaki 4. müsabakasında ev sahibi ülke ile karşı karşıya geldi.

Capkova Spor Salonu'nda oynanan maçta Çekya, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi bir performans sergileyen Türkiye, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği 51-50 önde geçen Çekya, karşılaşmadan 60-59 galip ayrıldı.

Bu sonuçla milli takım, grupta 2. mağlubiyetini yaşadı. Çekya ise 2. galibiyetini aldı.

Türkiye, B Grubu'ndaki son müsabakasında pazar günü lider Sırbistan ile mücadele edecek.


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