Fernando Santos: 'Sahada agresif olun'

Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş son 4 maçtan 10 puan çıkardı. Bu süreçte Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u aynı skorla 2-0 mağlup eden Kartal, Kayserispor'la deplasmanda 0-0 berabere kalırken kalesinde hiç gol görmedi. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u kupada 2-0 yendiği maçta da rakibine gol şansı vermedi.
Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde savunma güvenliğini ön plana çıkarırken sonuç almayı da başaran Beşiktaş, Galatasaray karşışısında da benzer bir oyun anlayışıyla mücadele edecek. Kartal özellikle savunma ve orta sahada agresif bir futbol ortaya koymaya çalışacak.
"AGRESİF VE HIZLI OLUN"
Teknik patron Santos dev maç öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda taktiğe ilişkin uyarılarda bulunurken galibiyet istedi. Portekizli hocanın, "Hem savunmada hem de orta sahada agresif ve hızlı olmalıyız. Orta sahada rakibe üstünlük kuralım, ikili mücadeleleri kazanalım ve topu hızlı çevirelim. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahada görmek istiyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Fernando Santos, Galatasaray derbisinin yönetim kurulu, camia ve taraftarlar için çok önemli olduğuna da vurgu yaptı. Siyah-beyazlı hocanın, "Sahada hem sportif hedeflerimiz hem de kulübümüz ve taraftarımız için mücadele etmeliyiz. Bu maçta herkes kendi sınırlarını zorlamalı. Kazanmak istiyorsak sahada gereğini yapmalıyız." diye konuştuğu belirtildi.
Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde savunma güvenliğini ön plana çıkarırken sonuç almayı da başaran Beşiktaş, Galatasaray karşışısında da benzer bir oyun anlayışıyla mücadele edecek. Kartal özellikle savunma ve orta sahada agresif bir futbol ortaya koymaya çalışacak.
"AGRESİF VE HIZLI OLUN"
Teknik patron Santos dev maç öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda taktiğe ilişkin uyarılarda bulunurken galibiyet istedi. Portekizli hocanın, "Hem savunmada hem de orta sahada agresif ve hızlı olmalıyız. Orta sahada rakibe üstünlük kuralım, ikili mücadeleleri kazanalım ve topu hızlı çevirelim. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahada görmek istiyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Fernando Santos, Galatasaray derbisinin yönetim kurulu, camia ve taraftarlar için çok önemli olduğuna da vurgu yaptı. Siyah-beyazlı hocanın, "Sahada hem sportif hedeflerimiz hem de kulübümüz ve taraftarımız için mücadele etmeliyiz. Bu maçta herkes kendi sınırlarını zorlamalı. Kazanmak istiyorsak sahada gereğini yapmalıyız." diye konuştuğu belirtildi.
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