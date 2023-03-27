Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un vazgeçilmezi olan ve kulübünde hem sağ hem de sol bekte başarılı bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, gittiği her yerde peşine scoutları takıyor.



Avrupa'nın devleri, 23 yaşındaki futbolcunun sadece kulüp değil, milli takımda da neler yapabildiğini önemsiyor.



Ermenistan maçında 74 dakika sahada kalan Ferdi, ortaya koyduğu performansla sadece Stefan Kuntz'u değil, takipçilerini de memnun etti.



Ajax, Napoli ve Dortmund'un izlediği Ferdi için Atalanta'nın da bir girişimde bulunacağı öğrenildi.



Öte yandan İtalyan ekibinin kadrosunda Merih Demiral da bulunuyor.





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